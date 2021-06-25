Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители местных сёл и деревень остались без воды. В чём причина засухи и что делают местные власти, чтобы решить проблему, - выяснил Дмитрий Горкин.

Чрезвычайная ситуация в Суздальском районе. Жители местных сёл и деревень остались без воды. В чём причина засухи и что делают местные власти, чтобы решить проблему, - выяснил Дмитрий Горкин.- Вот такой напор сегодня у нас, разбор большой, воду дали, но, видимо, все начали свои дела, все свои проблемы решать, потому что дождались.Эта тоненькая струйка воды - уже большой праздник для Юлии Якимовой, жительницы села Павловское Суздальского района. Воды здесь ждут круглые сутки, краны открыты, а пустые ёмкости всегда наготове.Юлия Якимова, жительница с. Павловское:- Не только летом, но и в течение всего года и, конечно, в сезон обострения этой проблемы у нас катастрофически не хватает воды. Вот посмотрите - огород у меня зарос, я полить его не могу, потому что я вымыться нигде не могу, после того как прополю. У меня двое детей, один малыш, я в декрете сижу с малышом. Я её мою ковшиками, я приготовить поесть не могу, я постирать не могу.Каждая капля воды на вес золота, приходится выбирать, на какие нужды использовать её в этот раз и надеяться, что запасы удастся восполнить при следующем пуске.- Где-то надо ополоснуться - вот единственное, что у нас есть, мы даже не можем воду поменять, потому что это проблема - набрать новую воду. Вот он стоит с четверга прошлого.Но даже когда вода есть - появляются новые проблемы.Водопроводная вода, которая течёт в селе Павловское на Заречной улице. Уже наверное с куб вывели мы.Константин Ремизов, житель с. Павловское:- Постоянно проблемы, зачастую отключение воды, подачи нет сутками - после этого идёт грязная вода, фильтры забиваются.И это не единственное село Суздальского района с такими проблемами. К нам в редакцию обратились жители практически всех местных сёл.В Семёновском-Красном жители остаются без воды каждый жаркий сезон на протяжении уже многих лет. Не раз обращались в сельское управление, прокуратуру и даже к губернатору.Светлана Штыбина, староста села Семёновское-Красное:- Я говорю, хорошо, тогда ставьте дополнительные насосы, скважины делайте какие-то. Отвечают, что пока работает одна скважина, которая обслуживает Барское, Спасское, Павловское и Семёновское-Красное.Жители села Гавриловское в присутствии съёмочной группы подписались под обращением в Суздальскую межрайонную прокуратуру. Они тоже устали терпеть постоянную засуху на своих огородах. Все посадки, скорее всего, погибнут, а это значит, что на зиму нечего будет запасать. И чем поить скот и домашнюю птицу?- Вот оно ещё стоит, ещё стоит, но дня два-три и всё... Всё, уже ничего не вырастет.Дмитрий Горкин, корреспонтент:- Но воды нет не только в домах и на огородах. Обезвожен также местный ФАП - Гавриловская амбулатория. Кстати, приписано к ней сразу 1200 человек. Медсёстрам приходится работать в полной антисанитарии - им даже негде помыть руки. И это в период третьей волны коронавируса.- Мы должны делать уколы, какие-то процедуры, брать мазки, потому что сейчас ковид. Но мы ничего этого сделать не можем, потому что у нас который день нет воды.Проблеме не год, и даже не пять. Так почему она до сих пор не решена? Глава администрации района Алексей Сараев не скрывает - причин несколько.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Естественно, жара, максимальный разбор воды произошедший. И, естественно, износ сетей. То есть здесь сложилось всё в одно как бы. Были аварии, которые были устранены - это Павловское, Спасское, Барское, Семёновское-Красное. Сейчас этот вопрос решён, в Павловском вода есть.Но состояние оборудования, которое, кстати, установлено еще в советские времена, максимально изношено. Чуть увеличишь давление - сразу где-то что-то рвется. На поиски места порыва и ликвидацию аварии уходят недели. Требуются значительные вложения, которых у района нет, говорит Сараев. Сейчас в срочном порядке в села организован подвоз воды. А в ближайшей перспективе в селах, например, Барском Городище, пробурят дополнительные скважины.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Кристина Иванова. “Вести-Владимир”.