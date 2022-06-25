Благодаря появлению субсидированных программ.

Благодаря появлению субсидированных программ.К середине июня спрос на квартиры в столичных новостройках вырос почти в три раза относительно майских показателей. Одна из главных причин – возвращение на рынок доступной ипотеки, главного финансового инструмента для абсолютного большинства покупателей.В жилых комплексах класса «комфорт» доля сделок с привлечением ипотеки, по данным VSN Realty, достигает 89%. Для сравнения, в апреле совершалось порядка 70% таких покупок.Средняя цена квадрата в проекте класса «комфорт» сейчас зафиксирована на уровне 269 тыс. рублей, стоимость приобретенной квартиры – 11,4 млн рублей. Площадь самой большого реализованного лота в июне составила 109 кв. м, а самого маленького – всего 19 «квадратов».Рост объема сделок связан с массовым запуском застройщиками субсидированной ипотеки на длительный срок кредитования по ставкам от 0,1%. Такие программы, в частности, действуют в новостройках ГК «ПИК», «», «Родина», застройщиков «Гранель» и .