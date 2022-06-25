В последние годы многие обратили внимание в сторону загородной недвижимости. Бизнесмен Андрей Валинеев, компания которого занимается строительством, дал несколько советов по выбору правильного завтройщика.

В последние годы многие обратили внимание в сторону загородной недвижимости. Бизнесмен Андрей Валинеев, компания которого занимается строительством, дал несколько советов по выбору правильного завтройщика.По словам специалиста, когда семья начинает выбирать загородное жилье, а именно дом, главный фактор – ценовая политика, бюджет. "Возьмем средний – это от пяти до семи миллионов. Считаю, за такую сумму можно присмотреть – трудно, но можно. Наша компания строит такие дома под ключ. Наша компания строи такое жилье – качественное и дешевое: 110 квадратов, пять миллионов, не дальше 30 километров от МКАД. Мы продали более 60 домов за полтора года, даже ниже по ценнику, около четырех с половиной миллионов", – говорит Андрей Валинеев.Помимо этого, он назвал несколько моментов, которые должен изучить покупатель. "Как человек с опытом в строительстве 20 лет могу сказать, что первое, на что должен обращать внимание покупатель, – это застройщик, его история, сколько лет на рынке, сколько он построил", – отметил бизнесмен. По словам эксперта, лучше всего поехать в поселок, где застройщик уже сдал жилье в эксплуатацию, чтобы посмотреть качество домов и спросить у реальных людей все нюансы. "Тогда вы получите общую картину и не ошибетесь", – уверен Валинеев.Кроме того, по словам бизнесмена, нужно уделять внимание тому, какие рассрочки дает компания. "Если фирма дает беспроцентные рассрочки на год-два, значит, она стабильная, с большим капиталом, значит, не обманет. Те, кто не дает рассрочку и продает просто за наличные, следовательно, нет возможности, и я бы обезопасил людей от такой компании", – предупредил Андрей Валинеев.Также важно обратить внимание на то, какие банковские продуты предоставляет застройщик. У хорошей компании всегда есть ипотечная линейка, а значит, у есть договоренности с банками, банки им доверяют."Если компания может добиться минимальной процентной ставки по кредиту на свои дома, значит, она крупная и банк ей доверяет. Банк позволяет давать минимальную ставку, имея больше от объемов, следовательно, компания очень много строит", – говорит Валинеев."Уверяю, что человек может позволить себе дешевое жилье, если выбирает правильного застройщика и правильного землевладельца. Дом – не мечта, это одно из главных дел в жизни, выбрать дом себе, нашим детям и нашим внукам", – подытожил бизнесмен.