Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его возможном досрочном освобождении.

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о его возможном досрочном освобождении.Накануне в столице отметили Акатуй – национальный чувашский праздник. Этот день освящен окончанию посевных работ. Традиционно люди пекут хлеб, варят традиционный суп шурпе. Также звезды, имеющие чувашские корни, стараются в этот день собираться вместе.Московский дом национальностей посетил в этом году Станислав Садальский, являющийся народным артистом Чувашии. Его земляки сразу столпились вокруг звезды, чтобы заполучить автограф или фотографию с кумиром. Позже актер отправился на ярмарку, где приобрел рубашку с национальной вышивкой. Кстати, потратил он на это немаленькие деньги – целых тринадцать тысяч рублей.Были на празднике и другие развлечения. Например, соревнования по борьбе на пояс. Суть состязания заключается в том, что борцы должны держать друг друга за пояс. Тот, кто опустит руку, проигрывает. Кстати, наблюдал за происходящим Сергей Корнилаев – известный чувашский спортсмен. Он является чемпионом мира по вольной борьбе в легчайшем весе.Посетила Акутай и другая известная личность – Владимир Васильев – адвокат Михаила Ефремова. Он шокировал народ известием. Оказывается, прикончившего невинную душу зека Ефремова отпустят через месяц. Правда, только в лучшем случае.Дело в том, что через месяц пройдет четверть срока актера. Согласно российскому законодательству, мужчина сможет подать прошение, чтобы ему сменили тюремное заключение на исправительные работы. Если удача окажется на стороне арестанта, то совсем скоро он сможет оказаться на свободе.Напомним, Михаил Ефремов не отсидел и двух лет с объявления приговора. Актер стал виновником смертельного ДТП, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения.