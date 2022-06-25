Елена Малышева рассказала, что должен был делать покойный Юрий Шатунов, чтобы продлить себе жизнь.

Елена Малышева рассказала, что должен был делать покойный Юрий Шатунов, чтобы продлить себе жизнь.Накануне скончался Юрий Шатунов – кумир миллионов. Сообщается, что причиной смерти стал инфаркт. Певец проводил время с друзьями и почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что 48-летнего солиста группы "Ласковый май" оперативно повезли в больницу, спасти мужчину так и не удалось. Сердце звезды остановилось в карете скорой помощи.О случившемся высказалась Елена Малышева, шокировав народ. По ее словам, жизнь артиста можно было продлить. Женщина уверена, что трагедии удалось бы избежать, если бы Шатунов регулярно обследовался и сдавал анализы. Ведущая программы "Жить здорово" заявила, что мужчины должны проверять уровень холестерина. Так, повышенный холестерин может стать причиной инсультов и инфарктов. "Необходимо один раз в год обследоваться", – говорит Малышева.Также она отметила, что важно следить за детьми, родители которых умерли от инсульта или инфаркта до пятидесяти лет. Именно поэтому Елена в своем Telegram-канале посоветовала близким покойного отправить его наследников на сдачу анализов на холестерин.Напомним, в последнее время Юрий Шатунов хотел вернуться к музыкальной карьере. Артист даже начал записывать новые хиты и гастролировать. Так, за последние месяцы он провел более десяти концертов.