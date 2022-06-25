Администрация Владимира планирует внедрить новую голосовую систему автодозвона для борьбы с нелегальной рекламой на улицах города. Об этом в мэрии сообщили 24 июня. Боты автодозвона будут

Администрация Владимира планирует внедрить новую голосовую систему автодозвона для борьбы с нелегальной рекламой на улицах города. Об этом в мэрии сообщили 24 июня. Боты автодозвона будут каждый час набирать по номерам, оставленных в незаконной рекламе, размещенной по городу до тех пор, пока из компании не свяжутся с администрацией. Тому, кто по номеру позвонит, грозит штраф