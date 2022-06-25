Накануне певица МакSим выступала в Екатеринбурге, однако ее песню прервало непредвиденное обстоятельство.

Накануне певица МакSим выступала в Екатеринбурге, однако ее песню прервало непредвиденное обстоятельство.Артистка исполняла культовую песню "Мой рай", кружась по сцене, как вдруг через охрану к ней прорвалась фанатка. Секьюрити не успели среагировать, и женщина успела добежать до певицы и попытаться ее обнять. В этот момент охранник схватил нарушительницу и силой начал оттаскивать от МакSим.Однако девушка крепко вцепилась в звезду и потащила ее за собой. От неожиданности исполнительница не удержала равновесие и рухнула посреди сцены с вывернутой рукой вся белая в своем легком платье по фигуре. К счастью, МакSим быстро опомнилась и поднялась на ноги. Правда, продолжить петь смогла только через несколько секунд.В комментариях под видео поклонники и зрители, оказавшиеся на концерте, выступили с осуждением фанатки, которая испортила выступление певицы, заодно причинив и физическую боль. Во время падения МакSим приземлилась на колени – возможно, она разбила их о сцену. Однако звезда пока не прокомментировала инцидент и не рассказала, как себя чувствует после случившегося."Какой позор", "Стремная баба, опозорила проект", "Ничего не поделаешь фанаты есть фанаты", "Не то слово, сколько долбанутых!!! Позорище", "Боже, как стыдно перед Максим", – пишут в комментариях.