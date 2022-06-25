Прощание с Пьером состоится 25.06.22 в субботу в 11:30 в морге по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25. МОРГ ЦКБ, – такое сообщение распространили накануне родственники шоколадного зайца. Но каково же было удивление поклонников, когда на месте их ждали закрытые двери траурного зала.

"Прощание с Пьером состоится 25.06.22 в субботу в 11:30 в морге по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25. МОРГ ЦКБ", – такое сообщение распространили накануне родственники "шоколадного зайца". Но каково же было удивление поклонников, когда на месте их ждали закрытые двери траурного зала.К пришедшим проститься вышел продюсер Сергей Дворцовой и пояснил, что по "техническим причинам" похороны переносятся. Он добавил, что возникла сложность с отправкой тела Нарцисса на его родину в Камерун."Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами", – позже написала жена певца в социальных сетях.Скандал вышел грандиозный! Ведь люди приехали из других городов, чтобы проститься с исполнителем, купили цветы. Есть еще и деликатное обстоятельство. В Москве сейчас установилась африканская жара. И возить тело певца в морг, в зал прощания и назад – идея сомнительная.Друзья певца говорят, что и в среду не факт, что похороны состоятся. Ведь для транспортировки тела в Африку нужно не менее 700 тысяч рублей, которых у семьи попросту нет. К тому же путь из Москвы до столицы Камеруна на самолете сегодня более двух дней и требует массы согласований и разрешений.Напомним, Пьер Нарцисс умер 22 июня в возрасте 45 лет от острой почечной недостаточности после операции. Врачи говорят, что все виной – подагра внутренних органов.