Родственница Пьера Нарцисса не верит, что он мог умереть от осложнений на сердце.

Родственница Пьера Нарцисса не верит, что он мог умереть от осложнений на сердце.Несколько дней назад скоропостижно скончался Пьер Нарцисс. Певец приобрел массовую популярность после выпуска своего главного хита под названием "Шоколадный заяц". Сообщается, что сердце артиста перестало биться в ходе операции на почки. Звезде было всего лишь сорок пять лет.Известие о кончине Нарцисса шокировало многих, ведь мужчина казался здоровым. Некоторые же в принципе не поверили, что певец умер из-за сердечных осложнений. Так, троюродная сестра звезды намерена докопаться до истинной причины его скоропостижной смерти.Виктория Пьер-Мари отмечает, что у ее брата было все в порядке с сердцем. "Я не верю", – говорит женщина, заявляя, что Нарцисс просто напросто не мог скончаться из-за осложнений на сердце. Певица добавила, что ее брат играл в футбол и отыгрывал часовые концерты. Именно поэтому артистка убеждена, что у Пьера было все в порядке со здоровьем.Также Виктория считает, что брата необходимо похоронить на Родине – земле его предков. "Это естественно", – говорит женщина. Стоит отметить, что вдова Нарцисса не придерживается такой же точки зрения. Валерия Калачева настаивает, чтобы певца похоронили в Москве.