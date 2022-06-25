Праздничный вечер завершит выступление хедлайнера, которым станет рэпер Kamazz. Концерт начнется в 21 час.

На Театральной площади Владимира продолжается празднование Дня молодежи. В нем с участвуют несколько тысяч горожан самого разного возраста.Праздник начался с традиционного «Чемпионата ползунков». В этом году на старт вышло рекордное количество малышей - свыше 100. Они пытались как можно быстрее преодолеть 6-метровую дорожку.На сцене днем выступали детские творческие коллективы и кавер-исполнители. В перерывах ведущий проводил многочисленные викторины и конкурсы, вручал призы от партнёров мероприятия. В струях фонтана купались десятки детей, а вся Театральная площадь превратилась в огромную творческую и спортивную зону.Работали поля мини-гольфа, на батуте «Ярко-парка» своё мастерство оттачивали акробаты, проходили различные мастер-классы.Праздничный вечер завершит выступление хедлайнера, которым станет рэпер Kamazz. Концерт начнется в 21 час.