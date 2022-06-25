С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152188 владимирцев.

Во Владимирской области на 25 июня выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Александровском и Вязниковском, а также 2 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152188 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41370 заболевших во Владимире, 17944 - в Ковровском районе и 16813 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.