Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал очередную волну запретов русского языка и культуры на Украине. Он напомнил, что одна из задач спецоперации – восстановить права и свободы граждан, которые хотят говорить на родном языке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал очередную волну запретов русского языка и культуры на Украине. Он напомнил, что одна из задач спецоперации – восстановить права и свободы граждан, которые хотят говорить на родном языке."В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах", – написал Володин в своем .Нарушающих права людей чиновников правильно привлечь к ответственности, заявил политик.Он призвал украинцев не спешить выбрасывать учебники по русскому языку."Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", – заключил спикер.Ранее председатель ГД на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.Володин считает, что страна ни по каким параметрам не подходит для вступления в Евросоюз. Он напомнил о тотальной коррупции, преступности, разрушенной экономике и всевластии олигархов на Украине.