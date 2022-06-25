Народ в шоке от внешнего вида Григория Лепса. Разъяснить ситуацию решила врач-косметолог.

Народ в шоке от внешнего вида Григория Лепса. Разъяснить ситуацию решила врач-косметолог.В последнее время состояние Григория Лепса серьезно беспокоит поклонников. Фанаты заметили, что некогда брутальный красавец заметно сдал. Внешность певца изменилась: появилась отечность, лицо опухло до отвращения. Пользователи Сети даже бьют тревогу. Так, ходили слухи, что артист болен.Напомним, Лепс недавно развелся с супругой. По всей видимости, это оказало влияние на состояние звезды. Так, косметолог Татьяна Аюпова считает, что из-за отсутствия женского тепла и заботы артист перестал следить за собой. Наверное, переживания на фоне расставания с возлюбленной выбили Григория из колеи. Так что теперь косметологические процедуры не являются таким уж важным делом для исполнителя хита "Рюмка водки на столе".Аюпова считает, что образ жизни Лепса не способствует здоровому цвету лица. "Это связано с гормональными изменениями", – говорит косметолог о плачевном состоянии артиста. По мнению врача, у певца слабый гормон роста, а "собачьи брыли" были и него и до этого. Женщина пришла к выводу, что музыкант стал хуже выглядеть из-за того, что, видимо, перестал посещать косметолога.Напомним, точные причины разрыва Лепса с женой неизвестны. Так, ходили слухи, будто пара рассталась из-за измен певца. Например, позже заговорили о возможном романе артиста с экс-супругой Андрея Аршавина Юлией Барановской. На это также намекнула Ксения Собчак в эфире одного из шоу.