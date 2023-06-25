Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел в воскресенье утром заседание оперштаба вместе с правоохранителями, административными структурами и муниципалитетами. Об этом

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел в воскресенье утром заседание оперштаба вместе с правоохранителями, административными структурами и муниципалитетами. Об этом глава региона сообщил на своей странице в ВК. В ходе заседания было принято решение службам ГИБДД продолжить работу в режиме повышенной готовности. Тем не менее, по мнению Авдеева, в области ситуация спокойная, и тревожных сигналов