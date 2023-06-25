Исполнительница
хита Шантарам Анна Седокова поделилась простым рецептом на все
времена. Что приготовить на завтрак – больше не вопрос.
Исполнительница
хита "Шантарам" Анна Седокова поделилась простым рецептом на все
времена. Что приготовить на завтрак – больше не вопрос.
Если утром не хозяйничать у плиты, можно поспать дольше
обычного. Позвольте себе расслабиться! Ну а затем состряпать блюдо на скорую
руку и получить удовольствие рекомендует певица Анна Седокова. В
телеграм-канале она разместила пошаговый рецепт завтрака, который стоит взять
на заметку.
Артистка не любит набивать желудок спросонья, небольшая
порция пищи надолго заряжает ее энергией. Еда получается вкусной и сытной, а
затраты минимальные. "5 минут и наш полезный завтрак готов", —
уверяет звезда группы "ВИА Гра".
Итак, какой рецепт советует Анна Седокова? Вуаля — и творог с яйцом и
зеленью уже на тарелке!
Ингредиенты
Творог – 3 столовые ложки.
Измельченная зелень (петрушка, укроп, кинза, сельдерей
и прочее) – 2 столовые ложки.
Куриное яйцо – 1 штука.
Кефир с низким содержанием жира или натуральный йогурт – 2 столовые ложки.
Хлебцы — в зависимости от аппетита.
Рецепт
Шаг первый: сначала Анна Седокова варит яйцо вкрутую и мелко
его нарезает.
Шаг второй: в отдельной емкости перемешивает творог и
зелень.
Шаг третий: соединяет готовую творожную смесь с яичной
нарезкой и йогуртом/кефиром.
Шаг четвертый: певица кладет на хлебцы получившуюся массу и
размазывает.
Готово! Легкое блюдо отлично подходит для завтрака.
Рецепт выручает при дефиците времени, поэтому стоит его запомнить, а лучше —
записать. Анна Седокова желает вам приятного аппетита!