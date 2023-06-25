Исполнительница хита Шантарам Анна Седокова поделилась простым рецептом на все времена. Что приготовить на завтрак – больше не вопрос.

Исполнительницахита "Шантарам" Анна Седокова поделилась простым рецептом на всевремена. Что приготовить на завтрак – больше не вопрос.Если утром не хозяйничать у плиты, можно поспать дольшеобычного. Позвольте себе расслабиться! Ну а затем состряпать блюдо на скоруюруку и получить удовольствие рекомендует певица Анна Седокова. Втелеграм-канале она разместила пошаговый рецепт завтрака, который стоит взятьна заметку.Артистка не любит набивать желудок спросонья, небольшаяпорция пищи надолго заряжает ее энергией. Еда получается вкусной и сытной, азатраты минимальные. "5 минут и наш полезный завтрак готов", —уверяет звезда группы "ВИА Гра".Итак, какой рецепт советует Анна Седокова? Вуаля — и творог с яйцом изеленью уже на тарелке!ИнгредиентыТворог – 3 столовые ложки.Измельченная зелень (петрушка, укроп, кинза, сельдерейи прочее) – 2 столовые ложки.Куриное яйцо – 1 штука.Кефир с низким содержанием жира или натуральный йогурт – 2 столовые ложки.Хлебцы — в зависимости от аппетита.РецептШаг первый: сначала Анна Седокова варит яйцо вкрутую и мелкоего нарезает.Шаг второй: в отдельной емкости перемешивает творог изелень.Шаг третий: соединяет готовую творожную смесь с яичнойнарезкой и йогуртом/кефиром.Шаг четвертый: певица кладет на хлебцы получившуюся массу иразмазывает.Готово! Легкое блюдо отлично подходит для завтрака.Рецепт выручает при дефиците времени, поэтому стоит его запомнить, а лучше —записать. Анна Седокова желает вам приятного аппетита!