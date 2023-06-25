Редакция Дни.ру вспоминает известных именинников, появившихся на свет 25 июня.

Редакция "Дни.ру" вспоминает известных именинников, появившихся на свет 25 июня.Воскресенье, 25 июня, это не только последний выходной день текущей недели, но и радостный день для тех, кто отмечает свой день рождения. Сегодняшние именинники это Тимур Бекмамбетов, Егор Крид и многие другие.Первым принимать поздравления будет Тимур Бекмамбетов, которому исполнится 62 года. Реализовал он себя как режиссер и продюсер, а прославился съемками "Ночного" и "Дневного" дозоров, а также рождественской серии "Елки".А 29 свечей на торте ждут Егора Крида: именно столько стукнет певцу. Известен он множеством хитов, дружбой с Тимати, отношениями с певицей Нюшей и тиктокершей Валей Карнавал. В последние дни в инфополе вспоминали его из-за скандала с шоу "Голос.Дети": обещанный дует с финалисткой конкурса так и не увидел свет.Нельзя не упомянуть и ныне покойных звезд. Актер Владимир Толоконников – Шариков из "Собачьего сердца" и Хоттабыч из одноименной киноленты – мог бы отмечать сегодня свое 80-летие, но, увы, сердце актера остановилось.Также и британский писатель и журналист Джордж Оруэлл, подаривший миру произведения о фундаментальных правах человечества "1984" и "Скотный двор" заслуживает того, чтобы почтить его память. Родился он ровно 120 лет назад: 25 июня 1903 года.