Иосиф Пригожин порадовал поклонников отменным чувством юмора.

Иосиф Пригожин порадовал поклонников отменным чувством юмора.Иосиф и Валерия вместе уже долгие годы, а и их любовь пережила многие трудности. Супруги всегда были образцом для подражания и до сих продолжают быть друг для друга опорой и поддержкой.Недавно продюсер подвергся нападкам интернет-пользователей. Поводом для атаки стало совпадение его фамилии с фамилией основателя ЧВК "Вагнер". После вчерашних волнений по Сети распространилось множество мемов, а в комментариях на личной странице Иосифа Пригожина появились сотни комментариев шутливого характера. Народ призывал продюсера остановить все происходящее. Некоторые предположили, что теперь шоумен возьмет фамилию певицы Валерии, чтобы избежать сравнений.В итоге Пригожин заявил, что не обижается на мемы и шутки в свою сторону, он понимает, что таким образом людям проще справляться с напряжением. Более того, продюсер ответил шуткой на все мемы, которые ему прислали.В личном блоге Иосиф Игоревич объявил, что принял очень важное решение, которое непосредственно касается его отношений с Валерией. "С меня хватит! Беру фамилию жены!" – написал продюсер.Это заявление все восприняли как шутку, но если Пригожин действительно пойдет на такой шаг, то станет Иосифом Перфиловым. Звучит не менее ярко, чем настоящая фамилия.