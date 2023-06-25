Без аномалий и холодных ночей: полноценное лето возвращается во Владимирскую область. Владимирцев...

Без аномалий и холодных ночей: полноценное лето возвращается во Владимирскую область.Владимирцев ожидает по-настоящему летняя погода! Постепенно повышаясь, уже к среде (28 июня) синоптики обещают дневную температуру до +26°C.Завтра — в понедельник (26 июня) по сведениям синоптиков и ресурса «Рамблер.Погода» столбики термометра достигнут отметки +23°C. Специалисты говорят о том, что будет тепло и комфортно. Правда, с переменной облачностью.Вечером температура опустится до +21°C, а прогнозируемые ночные значения не будут вызвать шок, как на прошлой неделе. Вполне комфортно — до 12-14°C тепла.Давление — 749 мм.рт.ст. Ветер — 3 метра в секунду. Спокойно магнитное поле.Народный прогноз погоды на 26 июня 2023 года:«С самого утра пчелы отправились за добычей – день будет погожий», «Во время захода солнца паук-крестовик на своей паутине сидит – к засушливой погоде», «Если на восходе... солнце в тумане – значит день будет жаркий».Фото: pxfuel.com