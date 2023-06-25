Губернатор Александр Авдеев: Органы безопасности Владимирской области работают в режиме повышенной...

Губернатор Александр Авдеев: Органы безопасности Владимирской области работают в режиме повышенной готовности.Утром в воскресенье провели заседание оперативного штаба совместно с правоохранительными органами, административными структурами и муниципалитетами, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Обстановка в области стабильная, спокойная. Никаких тревожных сигналов и необходимости вводить дополнительные меры реагирования, ограничения нет, подчеркнул он.Тем не менее органы безопасности, ГИБДД продолжают работать в режиме повышенной готовности. Я благодарю всех жителей за понимание, когда мы вынуждены были отменить часть массовых мероприятий из-за сложной ситуации, возникшей в субботу.Это позволило консолидировать силы и сохранить в регионе спокойную, управляемую обстановку,отметил глава региона 33.