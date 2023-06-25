К 175-летию Владимирского театра драмы краеведы и деятели искусства посвятили историческую...

К 175-летию Владимирского театра драмы краеведы и деятели искусства посвятили историческую экскурсию.Владимирская "драма" накануне завершила очередной театральный сезон. Самому театру в этом году - 175. Юбилею краеведы и деятели искусства посвятили историческую экскурсию. К ней присоединилась наша съемочная группа и Александра Лебедикова.Бетон и стекло. Так владимирский драмтеатр выглядит сегодня. Однако еще пару столетий назад все было иначе. В 1847 году театр - одноэтажное деревянное здание. По распоряжению губернатора Петра Донаурова оно "выросло" в центре города буквально за три месяца.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Состоятельных людей, которые могли посещать театр в городе было не так уж и много.Это дворяне, это офицеры,это купцы. То есть публика была всегда одна и та же.Она требовала чего-то нового.И это "новое" приглашенная труппа во главе с вологодским антрепренёром Борисом Соловьевым с удовольствием давала зрителям. Две- три премьеры в неделю. Чаще всего - короткие водевили и комические сценки. В таком режиме артисты проработали два театральных сезона. Но уже в 1850-ом году труппа город покинула. Здание быстро пришло в упадок.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Полицмейстер рапортовал губернатору, что здание находится в аварийном состоянии и грозит нанести кому-нибудь увечье.Тогда губернатор распорядился снести театр."Возродится" театр лишь спустя восемь лет. Теперь уже напротив Золотых ворот. Сегодня здесь находится один из корпусов Владимирского госуниверситета. Внутреннее убранство зала поразило современников своей роскошью. Некоторые даже сравнивали его с залом Венской оперы.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Был небольшой подъем от сцены,на сцене были рамы для декораций и так называемые "провалы", то есть лифты, поднимающие и опускающие актеров- что для Владимира было очень-очень круто. Как в Александринском театре в Санкт-Петербурге.Переломным периодом в жизни театра стали 60-е годы 19 века. И связан он с Александрой Читау, актрисой Александринки , женой владимирского предводителя дворянства - Михаила Огарева. Возглавив провинциальный театр она подняла его на новый уровень. Гастроли владимирской труппы в Петербурге не остались незамеченными столичной публикой. Александра руководила подбором репертуара, художественной направленностью театра. Поддерживал финансово её проекты и супруг, пока не разорился из-за долгов.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Александра Читау не поддержала своего мужа.Она развелась с ним, взяла дочь, которая родилась у них в 1859 году и уехала в Санкт-Петербург.В Народный дом Общества трезвости, известный сегодня как областной театр кукол, театральная жизнь "переместится " в начале 20 века. В репертуаре помимо развлекательных постановок появятся пьесы Островского,Толстого, Шиллера.Во времена НЭПа владимирский театр лишают господдержки. В 1922-ом он переходит на самоокупаемость. Великая Отечественная тоже внесет свои коррективы- на сцене бесплатные спектакли для красноармейцев, рабочих и крестьян. Большинство актеров на фронте, а сам театр активно помогает армии.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Владимирскому театру пришлось срочно переделывать репертуар, потому что нужны были так называемые "оборонные спектакли".В то же время нужно было давать и обычный репертуар, зарабатывать деньги.И театр ухитрился собрать в 1941 году восемь тысяч рублей на танковую колонну "Советский артист".Значимое явление послевоенной театральной жизни Владимира спектакль "Повесть о настоящем человеке". В 1950-ом году на владимирской сцене состоялся дебют выпускника Горьковского училища Евгения Евстигнеева. Публике он полюбился сразу.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Уже через год-два шли на спектакль именно на Евгения Евстигнеева. Но нужно понимать: "Плох, тот солдат, который не мечтает стать генералом и плох тот актер, который не мечтает о МХАТе".Поэтому в 1955 году Евгений Евстигнеев поступил в школу-студию МХАТ и по окончании её стал актером МХАТа".Современное здание у театра появится в 1971-м. Спустя 27 лет он получит звание академического. Текущий репертуар будет включать уже более пятидесяти спектаклей - яркие комедии, музыкальные притчи, мистические драмы.Настоящая трагедия в жизни владимирской драмы случилась в 2020-м . Пожар уничтожил зал, сцену, фойе. Ремонтные работы продолжаются - вернуться на любимую большую сцену мечта всех актеров.Ирина Копылова, актриса Владимирского театра драмы:- В театре своем мы дома.Там каждый уголок знаком. Буквально каждый шаг сделан, ты можешь закрыть глаза и ты будешь знать, что ты не пропадешь, потому что уже годами наработано. Это твой дом, Ну все родное там.Завершить ремонт планируют в сентябре. К старту нового театрального сезона. Он будет юбилейным-175 -м.Борис Гунин, директор Владимирского театра драмы:- Мы откроемся большим праздничным действом, посвященным 175-летею театра и открытию театра после ремонта. Ну и дальше наши плановые премьеры. У нас еще в этом году премьера удивительного произведения, которое называется "Мертвые души" по роману Гоголя.Николай Гоголь считал "Театр - кафедрой, с которой можно много сказать миру...". Сегодня, как и много лет назад, сцена служит "общественным зеркалом", отражая все происходящее вокруг нас. В него полезно заглянуть каждому . Хотя бы для того, чтобы лучше познакомиться с самим собой.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".