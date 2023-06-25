Во Владимирской области колледжи смогут готовить учителей 5-9 классов.

Во Владимирской области колледжи и техникумы будут готовить учителей 5-9 классов. Новый стандарт среднего профобразования предложили в Минпросвещения.Проект находится в разработке. Его обсудят с директорами образовательных учреждений и представителями регионов. Также его изучит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования.После утверждения изменений выпускники колледжей смогут работать учителями основной школы. Сейчас они могут преподавать только в начальных классах.