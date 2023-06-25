Молодые мамы из Владимирской области смогут работать и получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5...

Молодые мамы из Владимирской области смогут работать и получать выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.Минтруд России (в соответствии с поручением Президента РФ) подготовил поправки в федеральное законодательство, которые позволят сохранять молодым мамам выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, если они досрочно вышли на работу.В данный момент все документы размещены на общественное обсуждение:Из опубликованных документов для обсуждения.Из опубликованных документов для обсуждение.«Поправки позволят сохранять такие выплаты даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день. В период этого отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными», - подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Поправки в федеральное законодательство должны вступить в силу через полгода - с 1 января 2024 года.По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в 2022 году 1 699 152 человек получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком.Фото: pxfuel.com