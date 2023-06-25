Артистка за последние годы сильно изменилась внешне.

Артистка за последние годы сильно изменилась внешне.Знаменитость никогда публично не подтверждала и не опровергала вмешательство пластических хирургов в свое тело. Несмотря на это, поклонники и эксперты сходятся во мнении, что некоторые манипуляции с лицом у Аллы Пугачевой точно были.В какой-то момент на фото и видео пенсионерка стала выглядеть чуть ли не свежее своего мужа-иноагента, который – на секундочку – младше на 27 лет. Возможно, в этом случае есть некая "заслуга" фотошопа и фильтров, но, скорее всего, постарались и пластические хирурги.Эксперты отмечали, что у Аллы Пугачевой заметно подтянулся овал лица, а губы стали полнее. Правда, судя по всему, операции прошли не так гладко, как хотелось бы, или возраст все равно начал брать свое. На недавних кадрах поклонники заметили неровности на лице Примадонны.Врач-дерматолог Марият Мухина оценила лицо Пугачевой после вмешательства пластических специалистов. По ее словам, на лице Аллы Пугачевой действительно видны неровности и бугры. Как отметила специалист, причиной этому могло стать то, что косметологи сделали певице губы "по типу французской вишенки". Возможно, они хотели достичь "эффекта Джоли"."Если Пугачевой накачать до такого размера, может быть некроз губы", – отметила Марият Мухина.Она добавила, что специалисты остановились вовремя.