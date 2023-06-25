Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства ресурсоснабжающими организациями Судогодского района в сфере водоснабжения. “На поднадзорной территории имеется 4

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства ресурсоснабжающими организациями Судогодского района в сфере водоснабжения. “На поднадзорной территории имеется 4 артезианских скважины, территория в пределах первого пояса зоны санитарной охраны которых, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, не расчищена от кустарников и высокоствольных деревьев, а также не имеет ограждения”, – установили в ведомстве. В прокуратуре пояснили, что выявленные нарушения могут