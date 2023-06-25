Народные приметы на 26 июня. Какое блюдо хозяйки ставили на стол в день Акулины Гречишницы, чтобы...

Народные приметы на 26 июня. Какое блюдо хозяйки ставили на стол в день Акулины Гречишницы, чтобы семья разбогатела?На Руси мученицу Акулину называли «Акулиной - гречишницей». Её считали покровительницей и пособницей урожая гречихи. Предполагалось, что именно с 26 июня наступает лето, появляются оводы.Из уст в уста передавалось предание: однажды, молодая и красивая княжна Крупеничка попала в плен к татарам. В отчаянии девушка обратилась к местной колдунье. Та пожалела девушку и превратила её в зерно гречихи, которое выбросила в чистое поле. Из него и вырос необычный колос, зерна от которого полетели по земле. Так появилась на Руси гречка.В народном представлении гречиха — это воплощение благосостояния и изобилия.Что можно делать 26 июня 2023 года? Во что верили?1. В ночь на 26 июня верили, что сон может быть вещим.2. В качестве главного блюда на стол обязательно следует подавать гречку. Считалось, что тогда в ближайшее время это улучшит материальное благосостояние всей семьи.Что нельзя делать 26 июня 2023 года?1. 26 июня наши предки, если к ним приходили наниматься (на работу), даже не вели разговор об этом.2. Нельзя пить молоко. Верили, что в это время им можно отравиться.3. В день Акулины Гречишницы не стоит делиться своей радостью с другими. По примете, впереди могут ожидать большие проблемы. Сегодня надо держать счастье при себе.Народные приметы на 26 июня 2023 года:С самого утра пчелы за добычей отправились – день будет погожий.Ветер порывами дует – к тихой погоде.Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась – к ветряной погоде.Звёздная ночь — к обилию ягод и грибов.Если в этот день сильный ливень с похолоданием или наоборот, жара — значит зима будет холодной.Крупные оводы — к хорошему урожаю.Фото: pxfuel.com