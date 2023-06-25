Правительство Владимирской области в 2023 году вдвое увеличило темпы приобретения жилья для сирот....

Правительство Владимирской области в 2023 году вдвое увеличило темпы приобретения жилья для сирот.Было оформлено 146 квартир. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Известно, что в суды (за первые пять месяцев 2023 года) направлено 18 исковых заявлений об обязании органов местного самоуправления обеспечить жильем «лиц данной категории», а также внесено 3 представления по фактам «несвоевременного объявления аукционов по покупке квартир».На минувшей неделе под председательством первого заместителя прокурора области Андрея Жугина было проведено заседание межведомственной рабочей группы и по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. А также на заседании обсуждались вопросы подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2023 года.Андрей Жугин отметил, что проверки детских лагерей проводятся ежегодно в два этапа: «до» начала заезда детей и «на протяжении» всего периода работы.Это интересно!В 2023 году во Владимирской области отдых детей организован:в 357 летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (на базе образовательных организаций);в 28 загородных оздоровительных лагерях;в 6 лагерях труда и отдыха.Увы, в ходе первого этапа проверок прокурорами были выявлены факты несоблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Были и нарекания к уровню антитеррористической защищенности организаций отдыха.Ещё одна проблема - нарушения при организации медицинского обслуживания детей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, «по всем нарушениям принят комплекс мер прокурорского реагирования».Читайте также:"Во Владимирской области дети-сироты переедут в новые квартиры": https://vladtv.ru/society/139534/"Во Владимирской области 170 детей-сирот получат жильё": https://vladtv.ru/society/141919/Фото: pxfuel.com