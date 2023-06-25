Правительство Владимирской области в 2023 году вдвое увеличило темпы приобретения жилья для сирот....
Правительство Владимирской области в 2023 году вдвое увеличило темпы приобретения жилья для сирот.
Было оформлено 146 квартир. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что в суды (за первые пять месяцев 2023 года) направлено 18 исковых заявлений об обязании органов местного самоуправления обеспечить жильем «лиц данной категории», а также внесено 3 представления по фактам «несвоевременного объявления аукционов по покупке квартир».
На минувшей неделе под председательством первого заместителя прокурора области Андрея Жугина было проведено заседание межведомственной рабочей группы и по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. А также на заседании обсуждались вопросы подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2023 года.
Андрей Жугин отметил, что проверки детских лагерей проводятся ежегодно в два этапа: «до» начала заезда детей и «на протяжении» всего периода работы.
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В 2023 году во Владимирской области отдых детей организован:
в 357 летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (на базе образовательных организаций);
в 28 загородных оздоровительных лагерях;
в 6 лагерях труда и отдыха.
Увы, в ходе первого этапа проверок прокурорами были выявлены факты несоблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Были и нарекания к уровню антитеррористической защищенности организаций отдыха.
Ещё одна проблема - нарушения при организации медицинского обслуживания детей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, «по всем нарушениям принят комплекс мер прокурорского реагирования».
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Фото: pxfuel.com