Во Владимире не успеют завершить реконструкцию драмтеатра к сентябрю.

Во Владимире не успеют завершить реконструкцию драмтеатра к сентябрю. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев. Ход работ глава региона проинспектировал 24 июня.Сложности возникли с поставкой оборудования. Подрядчик утверждает, что работы завершатся до конца года. По контракту сдать объект необходимо в январе.Также Александр Авдеев обсудил с подрядчиком варианты архитектурной подсветки. По словам губернатора, в тёмное время суток притягивать взгляд будут Драмтеатр по одной стороне и филиал ПИМУ с другой.