Собачье сердце прославило его, а личная трагедия поставила на колени.

"Собачье сердце" прославило его, а личная трагедия поставила на колени.История успеха Владимира Толоконникова – это история настоящего таланта, который уже в детстве проявил любовь к театру и самодеятельности. Способности мальчика не остались незамеченными, и уже в старших классах он по-настоящему полюбил сцену.Но путь к успеху не был гладким. Несколько неудачных попыток поступить в московский театральный вуз не сломили духа молодого актера. Он продолжал бороться за свое место на сцене, играл в массовке и студии Померанцева, пока не получил возможность поступить вЯрославское театральное училище.Получив образование, Толоконников вернулся домой и начал играть в Театре русской драмы имени Лермонтова. Спектакли помогали ему реализоваться в профессии, а роли Лешего в "Василисе Прекрасной" и Полиграфа Полиграфовича в "Собачьем сердце" сделали его знаменитым.Несмотря на успех, который пришел к нему уже в зрелом возрасте, Толоконников не останавливался на достигнутом. Он продолжал сниматься в кино и играть на сцене, а его талант и нестандартная внешность продолжали привлекать внимание зрителей.Главной женщиной в жизни актера стала учительница физики Надежда Березовская. Супруга родила актеру двоих сыновей. В 2013 году его жена скончалась. Эту потерю Толоконников переживал очень тяжело и полностью ушел в работу. Артист не жалел себя, на фоне переутомления у него развился бронхит, а затем сердечная недостаточность. Актер скончался в ночь с 15 на 16 июля 2017 года.25 июня актеру исполнилось бы 80 лет.