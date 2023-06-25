В городе Камешково временно закрыли путепровод.
Стало известно, что проезд по путепроводу в городе...
В городе Камешково временно закрыли путепровод.
Стало известно, что проезд по путепроводу в городе Камешково временно закрывают.
Мост через железную дорогу (по улице Коруновой-1) ждёт капитальный ремонт. Сообщается, что работы продлятся до зимы.
Легковые автомобили теперь направляют в объезд через железнодорожный тоннель по улице Железнодорожной.
Водителям грузового транспорта придётся объезжать по дороге «Хохлово – Ручей» - Второво – Мирный – Круглово – Макариха – Коверино.
Планируется смена плиточных перекрытий и укладка асфальта.
Фото: официальный telegram-канал «Так и живём»