В городе Камешково временно закрыли путепровод. Стало известно, что проезд по путепроводу в городе...

В городе Камешково временно закрыли путепровод.Стало известно, что проезд по путепроводу в городе Камешково временно закрывают.Мост через железную дорогу (по улице Коруновой-1) ждёт капитальный ремонт. Сообщается, что работы продлятся до зимы.Легковые автомобили теперь направляют в объезд через железнодорожный тоннель по улице Железнодорожной.Водителям грузового транспорта придётся объезжать по дороге «Хохлово – Ручей» - Второво – Мирный – Круглово – Макариха – Коверино.Планируется смена плиточных перекрытий и укладка асфальта.Фото: официальный telegram-канал «Так и живём»