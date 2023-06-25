В кадре белка: жители Владимира поделились интересным видео Милое видео с пушистой и смелой...

В кадре белка: жители Владимира поделились интересным видеоМилое видео с пушистой и смелой красавицей.Кадры появились в телеграм-канале "Подслушано во Владимире".Белочка пришла в гости сначала за орехами. Но только ими не ограничилась и приступила к семечкам.А потом и вовсе осмелела и стала есть с руки гостеприимной хозяйки.