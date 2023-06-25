В Клязьминско-Лухском заказнике официально завершен совиный сезон. Об этом на официальной странице...

В Клязьминско-Лухском заказнике официально завершен совиный сезон. Об этом на официальной странице заказника рассказали орнитологи.Всего за сезон на территории заказника проверено 19 искусственных гнездовий. Но совы заселили лишь одно. Новосёлами стали длиннохвостые неясыти. Их единственного птенца в этом году окольцевали. Остальные гнезда, как сообщает орнитолог Юлия Буянова, заселяли большие синицы, горихвостки, белки и даже осы и шершни.Для сравнения, в прошлом году совы разместились в 5 гнездовьях. Кроме неясытей, "жилье" пришлось по вкусу сплюшкам и мохноногим сычам.Столь малое количество сов в этом году может быть связано с недостаточным количеством корма, а также заморозками. Они были даже в начале второй декады июня.