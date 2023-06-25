В Муроме может появиться «эконабережная», а в Суздале - современный пирс с навесами. И это не...

В Муроме может появиться «эконабережная», а в Суздале - современный пирс с навесами.И это не фантазия, а два проекта из тех, что были направлены на «VIII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды».В данный момент известно, что в категории «исторические поселения» представлен проект Парка имени 950-летия Суздаля. Его примерная стоимость - 84,95 миллиона рублей.Парк планируют разделить на несколько зон. Будет входная аллея и площадь со сценой, детская площадка, главная прогулочная аллея, велодорожка по всей территории, пруд с зоной пляжа и пирса с навесами, грушевый и «дождевой» сады.Что касается Мурома, то тут давно «напрашиваются» обновления. Проект охватывает Окский парк, часть набережной и Николо-Зарядский овраг. Аттракционы и смотровая площадка останутся, но появятся — шахматная площадка, летняя эстрада с амфитеатром и фонтаны.Известно, что «эконабережная» с родниками и мини-водопадами дополнена пешеходными дорожками и "терренкурами" для пробежек летом и для лыжных прогулок зимой. Проект включает и озеленение территории.В категории «малые города» (от 100 до 200 тысяч человек - население) представлен и «Пешеходный маршрут от вокзала до историко-мемориального парка в Коврове» (стоимость - 117,28 миллиона)В «малых городах» (численностью от 50 до 100 000 человек), в свою очередь, заявлена «Пешеходная зона по ул. Ленина и ул. Советская – от Вокзала до Александровской Слободы» в городе Александрове.А среди малых городов ( от 20 000 человек) "посоревнуются" проекты благоустройства:– «Советская площадь» в городе Петушки;– «Торговая площадь» в городе Радужный.Все заявки от нашего региона уже приняты на рассмотрение. Победители конкурса будут определены до 1 сентября 2023 года.Фото: ГТРК «Владимир», город Муром