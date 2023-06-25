Авария произошла около 15:20 на 113 км дороги Владимир-Муром-Арзамас в Муромском районе. По предварительной информации, воитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с

Авария произошла около 15:20 на 113 км дороги Владимир-Муром-Арзамас в Муромском районе. По предварительной информации, воитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком марки Ивеко. В результате ДТП водитель ВАЗа, 1959 года рождения скончался на месте. Его пассажиры 63-го и 85-го года рождения направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, водитель большегруза, 65-го