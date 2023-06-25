В посёлке Красная Гобатка Владимирской области впервые пройдёт Всероссийский фестиваль по...
В посёлке Красная Гобатка Владимирской области впервые пройдёт Всероссийский фестиваль по футболу.
Матчи пройдут в рамках «XII Всероссийского фестиваля среди мальчиков в возрасте 10 лет».
Соревнования продлятся три дня – с 27 по 29 июля.
На поле встретятся игроки из Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.
Подобные соревнования проводятся в Селивановском районе впервые. Это мероприятие было представлено и анонсировано президентом федерации футбола Владимирской области - Львом Антоновым.
В августе на новом стадионе «Олимп» также запланированы спортивные сборы владимирских футболистов.
Фото: pxfuel.com
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