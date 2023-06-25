В посёлке Красная Гобатка Владимирской области впервые пройдёт Всероссийский фестиваль по...

В посёлке Красная Гобатка Владимирской области впервые пройдёт Всероссийский фестиваль по футболу.Матчи пройдут в рамках «XII Всероссийского фестиваля среди мальчиков в возрасте 10 лет».Соревнования продлятся три дня – с 27 по 29 июля.На поле встретятся игроки из Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.Подобные соревнования проводятся в Селивановском районе впервые. Это мероприятие было представлено и анонсировано президентом федерации футбола Владимирской области - Львом Антоновым.В августе на новом стадионе «Олимп» также запланированы спортивные сборы владимирских футболистов.Фото: pxfuel.comЧитайте также по теме:"В Красной Горбатке состоялось торжественное открытие стадиона "Олимп": https://vladtv.ru/society/137799/