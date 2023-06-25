В Суздале новую современную школу подрядчик построит к декабрю 2024 года. Об этом сообщает...

В Суздале новую современную школу подрядчик построит к декабрю 2024 года.Об этом сообщает администрация Суздальского района. Наконец-то найден подрядчик.Напомним, разговоры о строительстве новой школы велись ещё в начале 2021 года. Был подготовлен проект, но с поиском подходящего подрядчика возникли сложности.Лишь 15 июня текущего года был подписан контракт между Суздальской районной администрацией и ООО «Стройцентр».Данный проект — больше, чем просто школа. Помимо необходимых по стандарту локаций в нём предусмотрены помещения для внеурочных занятий, два бассейна, интернат на 90 мест под детский лагерь и всесезонный стадион.В идеале, как рассуждало Правительство региона, новая школа должна быть построена к 1000-летию Суздаля. Успеет ли подрядчик? Вопрос остаётся открытым.На строительство выделено около 2 миллиардов рублей. Школа будет состоять из нескольких двухэтажных корпусов. Рассчитана она на 1200 учеников.Фото: официальный telegram-канал Александра Авдеева