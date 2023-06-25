В Суздале вновь пройдёт фестиваль музыки «ALMA MATER: «Новые имена». Уже 5 лет этот фестиваль...

В Суздале вновь пройдёт фестиваль музыки «ALMA MATER: «Новые имена».Уже 5 лет этот фестиваль радует жителей Владимирской области. Идея мероприятия принадлежит известному пианисту Денису Мацуеву. Много лет он организовывает в Суздале творческую школу для юных музыкантов.Фестиваль – это своеобразная презентация проекта «Новые имена», на которой свои таланты демонстрируют как юные, так и взрослые таланты.В 2023 году музыкальный фестиваль будет длиться два дня - 1 и 2 июля ( в ГТК «Суздаль»).1 июляШатер ГТК «Суздаль»18.00 - открытие фестиваля с выступлением музыкантов и юных талантов Фонда «Новые имена» Дмитрия Мелькумова (гобой), Михаила Лосьмакоав (баян), Евы Плакун (скрипка), Льва Камаева (флейта), Екатерины Мочаловой (домра), а также Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.2 июляАмфитеатр ГТК «Суздаль»19.00 – гала – концерт с выступлением Дениса Мацуева, а также Артура Назиуллина (кларнет), Анны Савкиной (скрипка), Даниила Абросимова (фортепиано), Екатерины Мочаловой (домра), Борислава Струлева (виолончель), Андрея Иванова (контрабас), Александра Бахарева (труба) в сопровождении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.Фото: https://culture.avo.ruЧитайте и смотрите также:Фестиваль "Альма матер: Новые имена в Суздале" собрал полторы тысячи зрителей: https://vladtv.ru/culture/134769/Денис Мацуев открыл музыкальный фестиваль "ALMA MATER" в Суздале: https://vladtv.ru/culture/125491/