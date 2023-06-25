Сейчас в суде слушается дело об изъятии 5 га леса, которые якобы незаконно приватизированы.

Жители Владимира записали видеообращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой защитить парк «Дружба» от . Его опубликовало издание «Чеснок».Напомним, что сейчас в суде слушается дело об изъятии 5 га леса, которые якобы незаконно приватизированы. Истцом является Рослесхоз. Следующее заседание состоится 30 июня, но последнее слушание юристы ведомства пропустили. Теперь жители просят генпрокурора обязать представителей Федерального агентства лесного хозяйства присутствовать на процессе. Они боятся, что если госорганизация продолжит прогуливать заседания, то судья может принять решение не в пользу агентства и щепки на окраине Владимира продолжат лететь с удвоенной силой.«Защита природных богатств становится наиважнейшим вопросом, который не терпит отлагательств», – подчеркнули горожане.Добавим, что две недели назад генпрокуратура сообщила, что по факту незаконной вырубки 53 деревьев в парке «Дружба»