Команда одержала победу со счетом 2:0.

Футбольное межсезонье во Владимирской области началось с победы ФК «Торпедо». На матче 24 июня владимирцы забили два гола в ворота ФК «Рязань». Голы соперникам прилетели от Александра Зенина. Так команда одержала победу со счетом 2:0.Кроме этого, стало известно, что играть футболисты продолжат без своего капитана Мурада Омарова. Он перешел в другой клуб.