Верблюжонок спрашивает свою маму:
- Мама, а зачем нам эти горбы?
Мама отвечает:
- Понимаешь сынок, мы живем в пустыне и долго можем жить без воды и пищи, а в горбах мы запасаем питательные вещества.
Верблюжонок опять спрашивает:
- Мама, а зачем нам такие большие губы?
- Ты понимаешь сынок, мы питаемся колючками, а чтоб не порезаться у нас толстые губы.
Верблюжонок снова спрашивает маму:
- Мама, а зачем нам такие большие копыта?
- Понимаешь сынок, мы караваны пустыни, можем её пересекать, а чтоб наши ноги не проваливались в песок нам и нужны большие копыта. Понятно сынок?
- Понятно мама, только на фига нам это тюнинг в одесском зоопарке?
еще анекдот!