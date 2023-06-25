Она может находиться также в Коврове и во Владимире.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» и правоохранительные органы начали поиски 16-летней Любви Горбуновой. Девушка пропала в деревне Осинки, что в Вязниковском районе. Известно, что она может находиться в Коврове и во Владимире.Ее рост 158 сантиметров, она нормального телосложения. Волосы черно-рыжие, глаза зеленые. В день исчезновения была одета серо-белую рубашку, голубые джинсы, синие кеды.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей - просят сообщить по горячим телефонам 8-800-700-54-52, а также 112.