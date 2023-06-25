Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Во Владимирской области мамы и папы смогут досрочно выйти на работу из декретного отпуска и получать выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет. Минтруд подготовил поправки в закон.Они позволят трудоустраиваться к новому работодателю и сохранить предыдущее место работы, если действующий начальник окажется против выхода сотрудника на полный рабочий день. Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.По информации властей, в 2022 году выплаты получали 1,7 млн россиян.