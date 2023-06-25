Все пассии Павла Прилучного, если присмотреться внимательно, имеют что-то общее.

Все пассии Павла Прилучного, если присмотреться внимательно, имеют что-то общее.Нельзя отрицать тот факт, что у некоторых людей есть типаж противоположного пола, при взгляде на который сердце сразу же начинает стучать чаще. Многие уверены, что особые пристрастия есть и у знаменитого сердцееда Павла Прилучного.Первой медийной возлюбленной актера стала голливудская звезда Никки Рид, известная публике по серии фильмов "Сумерки". Темные глаза, изящный нос и яркие черты лица пленили Павла, а он, в свою очередь, так запал в душу американке, что та сделала татуировку на кириллице с фамилией актера.Следом Павел Прилучный заключил брак с российской актрисой латвийского происхождения Агатой Муцениеце. Те же карие глаза, тонкая спинка носа – кажется, если поставить девушек рядом, они могут сойти за сестер.После развода, Павел Прилучный сблизился с еще одной актрисой. Ею стала звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Правда, пока пара проводила время вместе, сходства между красотками в любовной биографии Павла почти не замечали. Лишь после того, как Мирослава несколько месяцев назад похвасталась своим преображением, поклонники отметили, что все подруги актера будто на одно лицо.Когда же в прессе появились сообщения о том, что новой возлюбленной Павла Прилучного стала актриса Зепюр Брутян, у общественности не осталось сомнений в том, что он следует критериям полюбившегося ему типажа. Итак, каких женщин любит Прилучный? Идеальная спутница Павла — это темноволосая худышка с утонченными чертами лица, которая много смеется и улыбается.