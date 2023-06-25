Заместитель министра культуры Владимирской области Олег Гуреев рассказал о культурном центре...

Заместитель министра культуры Владимирской области Олег Гуреев рассказал о культурном центре "Усадьба князя Голицыных"От сельского ДК к статусу культурного центра "Усадьба князя Голицыных". Имение в Симе, связанное с именем героя Отечественной войны 1812-ого года Петра Багратиона, "наращивает" туристический потенциал.Какую роль в его судьбе сыграла "Музыкальная экспедиция"? И какую оценку дали коллеги-руководители федерального музея "Бородинское поле"?Об этом в интервью "Вестям" рассказал Олег Гуреев, заместитель министра культуры Владимирской области.