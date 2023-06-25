Жителей Владимирской области ожидает премьера новой народной комедии «За Палыча!» «За Палыча!» –...

Жителей Владимирской области ожидает премьера новой народной комедии «За Палыча!»«За Палыча!» – это пронзительная и веселая история о том, как братство десантников и любовь лучшей девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту дедовского дома.У Темы Голубя вроде бы есть всё! Парень уверен, что «крутой папа» решит любую его проблему. Но сказочная жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы.На этот раз кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается дома и комфорта, а сам «виновник» дорожной стычки отправляется в войска ВДВ. Теперь его перевоспитанием займется прапорщик Котов...Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к прежней жизни или вступиться «за Палыча!».На заметку!Полный трейлер можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=98rifhOdoEkВ главной роли – Сергей Шакуров. Также в фильме режиссера Андрея Богатырева снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков и другие.Это интересно!Продюсерами «За Палыча!» выступили Алексей Чадов, Максим Боев, Владимир Горячев и Ясмина Бен Аммар.Производство фильма: кинокомпания «Викинг-СТ» при участии телеканала «Россия».Сергей Шакуров, исполнитель главной роли:- Мой персонаж Палыч – боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти...Андрей Богатырев, режиссер:- Дом, который защищает главный герой нашей картины Палыч, это в каком-то смысле образ нашей страны, родной и близкий сердцу. И защищает Палыч, по сути, старые ценности, которые мы все так любим и к которым сами стремимся… А актерский состав какой у нас подобрался? Фантастический! Я был счастлив поработать со всеми артистами. Один Каюмыч чего стоит! То, как он работает – с куражом, с азартом, существуя здесь и сейчас – это просто мощь! Сергей Шакуров в кадре не играет, а живет!Премьера ожидается в кинотеатрах Владимирской области с 27 июля 2023 года.Фото: «Россия-1», ГТРК «Владимир»