Женщина считает, что в зоне боевых действий транспортное средство нужнее, чем ей.

Правительство Владимирской области сообщает, что жительница Вязниковского района подарила бойцам СВО машину УАЗ. Раньше авто принадлежало ее покойному супругу. Женщина считает, что в зоне боевых действий транспортное средство нужнее, чем ей.Транспортное средство доставит в пункт назначения один из бойцов, который сейчас будет возвращаться на спецоперацию после лечения дома. Известно, что в машину совместными усилиями администрации, общественных организаций и горожан собрали гуманитарный груз для военных.