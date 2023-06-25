Золото, серебро и бронзу привезли владимирцы со Всероссийской спартакиады Олимпиады по конному...

Золото, серебро и бронзу привезли владимирцы со Всероссийской спартакиады Олимпиады по конному спорту.Недавно завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. И команда ВООО АРДИ «СВЕТ» привезла 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.Спортсмены показали отличный результат. И это гордость для всего региона!Известно, что в спартакиаде участвовали 83 спортсмена с ментальными особенностями из 19 регионов России.В составе команды от Владимирской области выступали: спортсмены — Илья Балышев, Павел Бычков и Павел Гаврилов.Тренеры - Виктор Сергеевич Чукаев и Михаил Михайлович Никешин, руководитель команды - Юрий Михайлович Кац.Спортсмены ВООО АРДИ «СВЕТ» выступали по дивизионам «Огибание шестов», «Рабочая тропа», английская верховая езда и выездка.Фото: https://svet33.ru/