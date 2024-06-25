Актер Александр Аладышев и продюсер Мария Ремыга-Ганькова рассказали о спектакле на реке в...

Актер Александр Аладышев и продюсер Мария Ремыга-Ганькова рассказали о спектакле на реке в СуздалеТакого в нашем регионе еще не было. Представьте - спектакль на реке. А именно на Каменке, в Суздале, в окружении природных декораций. Посвящен он Софии Суздальской - первой жене Василия третьего, великого князя московского.Идейные вдохновители - Александр Аладышев, актер театра и кино. И продюсер Мария Ремыга-Ганькова.Какой сюжет у спектакля? Кто в главной роли? И чего боятся создатели проекта? Они дали эксклюзивное интервью Вестям.