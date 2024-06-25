Боб и Барри из Новой Зеландии во время кругосветного путешествия остановились под Суздалем На...

Боб и Барри из Новой Зеландии во время кругосветного путешествия остановились под СуздалемНа аэродроме под Суздалем сделал остановку самолет из Новой Зеландии. Летный стаж Боба и Барри на двоих - больше 100 лет. Как они отважились на кругосветное путешествие, и какой запомнят Россию? Узнала Мария Артес.Перелетная птица в небе над Павловским - прямиком из Новой Зеландии. Иностранный экипаж заходит на посадку. Бобу - 84, Барри - 77 лет. Пилотный стаж на двоих - больше 100 лет. Друзья неразлучны. Говорят: любви - к небу и путешествиям - все возрасты покорны.Барри Пейн - кругосветный путешественник:- Мы просто два молодых человека, которые решили повеселиться. Мы делаем это для путешествия. Россия - удивительная страна для нас.Барри уже третий раз в России, "пролетом". У Боба это впервые.Боб Бейтс - кругосветный путешественник:- Какие города в России вам понравились?- О, все. Люди очень дружелюбные во всех городах. Первая наша остановка - Владивосток, затем - приехали сюда. Останавливались в других городах. Все прекрасно. Все были очень дружелюбные.Свой вояж они посвятили 100-летней годовщине первого кругосветного полета на самолете, который совершили американские пилоты. Маршрут Боба и Барри стартовал в Папуа - Новой Гвинее, там же и завершится.Внушительная его часть проходит в небе над Россией. Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, Новосибирск. Пилоты уже посетили 9 российских городов. Оценили русскую еду.Боб Бейтс - кругосветный путешественник:- Блинчики - класс! Вся еда в России вкусная. Люди дружелюбные.- Какая еда?- Вся еда. Хорошая...Это самый возрастной экипаж, совершающий кругосветку на воздушном судне авиации общего назначения. Пилоты говорят: их судно прекрасно справляется с длинными дистанциями. Может лететь беспрерывно 12 часов, преодолевая тысячи километров. Из трудностей - перебои в работе системы спутниковой навигации.Жена Барри - тоже пилот. В 2019 году у них был первый кругосветный полет, на этом самом самолете. Романтический подарок к "золотой" свадьбе.Барри Пейн - кругосветный путешественник:- Мы дважды пролетели Россию. И насаждались этим путешествием. В этот раз я сказал: когда в следующий раз будем лететь вокруг мира, нужно будет обязательно пройти через Россию.Кроме пилотов на борту - две плюшевые обезьянки. Это талисманы.Барри Пейн - кругосветный путешественник:- Первые люди, которые обогнули землю 100 лет назад, у них были талисманы в виде 8 обезьянок. Моя жена сделала для каждого из нас немного разного, теперь эти талисманы тоже путешествуют по миру вместе с нами.Мария Артес, корреспондент:- Небольшая пауза между полетами Боба и Барри - знакомство с нашим регионом, Владимиром и Суздалем. Затем - снова в небо. Воздухоплаватели посетят Санкт-Петербург. Он станет завершающей точкой на карте путешествий в России. После - направятся в Швецию.Перелет закончится 28 сентября. Ровно в тот день, когда и завершился первый кругосветный полет.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".