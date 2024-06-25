Об этом сообщают представители городской администрации у себя в телеграм-канале.

Объект культурного наследия регионального значения «Дом с трактиром купца И. М. Лукьянова» разыграют на аукционе во Владимире. Об этом, ссылаясь на Управление муниципальным имуществом, сообщают представители городской администрации у себя в телеграм-канале.Аукцион по продаже права на заключение договора аренды здания пройдёт в электронной форме 12 июля. Сейчас здание, включённое в единый госреестр памятников истории и культуры, находится в неудовлетворительном состоянии.Находится дом Лукьянова на улице Карла Маркса, 7. Его площадь составляет почти 300 квадратных метров. Подробная информация на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.vladimir-city.ru и https://roseltorg.ru, а также по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, дом №47, кабинет №3, 6.