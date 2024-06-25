Гуманитарный конвой из Владимирской области прибыл в зону СВО В зоне специальной военной операции...

Гуманитарный конвой из Владимирской области прибыл в зону СВОВ зоне специальной военной операции побывал гумконвой Владимирской области. Нашим землякам привезли гуманитарный груз. А главной задачей миссии стала духовная поддержка защитников. Тему продолжит Мария Платанюк.С Верой - к нашей общей победе! Полковой походный храм - небольшая палатка. Сюда за укреплением духовных сил владимирские бойцы приходят регулярно. С нашими земляками в рамках гуманитарной миссии встретился иерей Алексей Кузьминых. По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, он провел с командирами и бойцами личные беседы.Алексей Кузьминых, иерей, руководитель отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимирской епархии:- От Владимирской области, от губернатора по поручению - сотрудничества с воинской частью, где находятся ребята-добровольцы из нашей области, - посетили одну и воинских частей. Будем также продолжать взаимодействие на духовном поприще поддержки наших ребят.Очередной гуманитарный конвой в зону СВО отправлен по поручению главы региона Александра Авдеева. Миссия объединила правительство Владимирской области и Киржачский район. Ребятам привезли снаряжение, стройматериалы, продовольствие. И даже домашнюю птицу. Бойцы обустроят свое подворье.Руководитель группы Сергей Наумов - начальник управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора - вместе с командованием части оценил условия службы. Быт, питание - отлажены. Нареканий нет. Ничто не отвлекает от выполнения поставленных задач.- В минуту молчания встанем, единые духом и силой...Для бойцов провели и концерт. Эту песню - посвящение всем мужественным защитникам российских рубежей - военнослужащие встречали стоя. В полк к владимирским ребятам приехал проект "СВОи песни" под руководством заслуженного артиста России - Дмитрия Дунаева.Денис Колчин, участник арт-проекта "СВОи песни":- Чтобы поддержать наших товарищей, исполнить им песни, поднять настроение.Анастасия Францева, участница арт- проекта "СВОи песни":- Хотим мы пожелать, конечно же, успехов. Счастья, крепкого-крепкого здоровья, терпения.Денис Колчин, участник арт-проекта "СВОи песни":- И, конечно, скорейшего возвращения домой. Победа будет за нами! Всем удачи!Владимирская область продолжает помогать землякам в ежедневном режиме. Тыл, все районы, предприятия, организации, добровольцы всех возрастов работают на Победу. Поддержка малой родины поднимает боевой дух. В части у владимирцев даже появился свой талисман. Ребята завели кота. И это тоже напоминание о доме. В котором ждут.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".