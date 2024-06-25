Из Гусь-Хрустального в зону СВО отправили ленточную пилораму
Из Гусь-Хрустального отправлен...
Из Гусь-Хрустального в зону СВО отправили ленточную пилораму
Из Гусь-Хрустального отправлен очередной груз помощи нашим бойцам. В зону СВО доставлена ленточная пилорама.
Благодаря такому деревообрабатывающему станку, нашим военным не придется ждать, когда из тыла привезут пиломатериалы для строительства защитных сооружений и укреплений. Теперь бойцы смогут пилить бревна и брусья прямо на месте.
Кроме пилорамы, военным передали 20 двухсотлитровых бочек - они используются для доставки горючего на передний край фронта.